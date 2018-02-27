أبرز المعلومات عن رئيس هيئة الأركان الجديد الفريق أول فياض الرويلي

نايف السالم(صدى):

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس الاثنين، بترقية الفريق الركن فياض بن حامد الرويلي إلى رتبة فريق أول ركن وتعيينه رئيسًا لهيئة الأركان العامة، بعد إنهاء خدمات رئيس الأركان السابق الفريق الأول الركن عبدالرحمن البنيان وإحالته للتقاعد.

وأبرزت المعلومات أنه ولد الفريق فياض بن حامد بن رقاد العليمي المرعضي الرويلي، بمحافظة طريف عام 1377هـ، ودرس المرحلة الابتدائية والمتوسطة في طريف، ثم درس الثانوية في عرعر، ومن ثم التحق بكلية الملك فيصل الجوية، تخرج فيها برتبة ملازم أول طيار.

وسافر ” الرويلي ” إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في بعثة، وأكمل تدريبات الطيران في قاعدة لاكلاند، حصل على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القيادة والأركان، كما حصل على ماجستير في الدراسات الاستراتيجية من جامعة القوات الجوية الأمريكية.

وعاد الفريق ” الرويلي ” إلى المملكة وعمل في عدة قواعد عسكرية جوية، إلى أن أصبح قائد سرب، ومن ثم قائد جناح، فمساعد للقاعدة الجوية بالطائف، قبل أن يصدر الأمر السامي بتعيينة قائداً لقاعدة الملك فهد الجوية بالقطاع الغربي بالطائف، وفي عام 1434هـ صدر أمر ملكي بترقيته لرتبة فريق ركن وتعيينه قائدًا للقوات الجوية.