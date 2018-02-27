لاعب اليونايتد: نسعى للإطاحة بالسيتي من الصدارة

نواف السالم(صدى):

أكد كريس سمولينغ، مدافع مانشستر يونايتد، على أن هدف فريقه هو المركز الأول، وليس البقاء في المركز الثاني.

وقال ” سمولينغ ” : ” “أعتقد أننا نحتل المركز الثاني منذ فترة، وهذا ينبغي أن يكون الحد الأدنى لنا “.

وتابع: ” واقع اللعب على أرضنا مع ليفربول سيمنحنا أفضلية كبيرة.. إذا نجحنا في الابتعاد عن تشيلسي وليفربول وعملنا بأسلوبنا سيكون بوسعنا أن نحقق ذلك.. لكن أعتقد أن هدفنا هو المركز الأول قبل كل شيء “.

وفاز يونايتد 2-1 على حامل اللقب تشيلسي الأحد الماضي، ليصبح على بعد 13 نقطة من جاره مانشستر سيتي المتصدر، الذي سيلعب مع آرسنال الخميس المقبل، وستتبقى بعدها عشر جولات.

يجدر الإشارة إلى أن التعثرات الأخيرة سمحت للمنافسين بتقليص الفارق، حيث أصبح ليفربول ثالث الترتيب على بعد نقطتين، وتوتنهام هوتسبير صاحب المركز الرابع على بعد أربع نقاط.