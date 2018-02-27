زبده الشيا والسكر البني لترطيب وتقشير البشرة

متابعات(صدى):

توجد بعض الوصفات الطبيعية لتجديد البشرة وللتخلص من الخلايا الميتة التي تسبب الاسمرار وظهور المسام الواسعة بشكل كبير، وهو ما يقف حائل أمام قيامك بعمل الماكياج الذي ترغبين فيه.

ومن المعروف أن النساء يكن أكثر عرضة لجفاف البشرة نظرًا لاستخدام المياه والمنظفات التي تحتوى على المواد الكيماوية الضارة في الأعمال المنزلية، ووفقا لدراسات سابقة فهناك 5 نساء من كل 8 يعانون من الجلد الجاف في الشتاء.

وصفة السكر البني لتقشير البشرة :

1 ملعقة كبيرة من السكر البني أو السكر الأبيض

1 ملعقة صغيرة زيت الزيتون البكر الممتاز

فقط قومي بخلط السكر والزيت معًا، ثم فرك وجهك به في حركات دائرية، وتركه على بشرتك بعض الوقت لمدة 2-3 دقائق ، ثم اغسليه بعد ذلك بالماء الفاتر، يمكن استخدام هذه الوصفة مرتين في الأسبوع، وسيتم تقشير الخلايا الميتة وتحسين الدورة الدموية.

وصفة زبده الشيا للترطيب:

سوف تحتاج زبده الشيا الخام، والتي يمكن إذابتها إلى حد ما على حمام ماء دافئ، وتطبيقها هذا على الوجه وتركه بين عشية وضحاها، فالزيوت في زبده الشيا تشبه الزيوت الطبيعية التي تنتجها البشرة، مما يعمل على امتصاصها بسهولة في الجلد.

نصائح للحفاظ على بشرتك

وتوجد بعض النصائح للحفاظ على نضارة بشرتك منها تناول المياه بشكل يومي بمعدل 8 أكواب، وكذلك تقشير الجلد يضمن القضاء على الخلايا والأنسجة التالفة التي تمنع الرطوبة من الوصول إلى الخلايا السليمة، والاستحمام بالماء الدافئ وليس شديد السخونة.