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بالفيديو.. طائرة أمريكية تعلن حالة الطوارئ بعد اشتعال النيران بمحركها

بالفيديو.. طائرة أمريكية تعلن حالة الطوارئ بعد اشتعال النيران بمحركها
واشنطن(صدى):

لجأت طائرة تابعة، لشركة ” ساوث ويست ” الجوية الأمريكية، لإعلان حالة الطوارئ، بعد اشتعال النيران في محركها، أمس الإثنين.

ووجد طاقم الطائرة، وجد نفسه مضطرًا إلى العودة، إلى مطار ” سولت لايك سيتي ” ، في ولاية يوتا.

ويجدر الإشارة إلى أن الطائرة، كانت متوجهة إلى لوس أنجلوس، لكنها عادت إلى ” سولت لايك سيتي ” بعد وقت قصير، من إقلاعها في حدود الساعة السابعة صباحًا.

يُذكر أن الطائرة، هبطت بنجاح، دون أن يتم تسجيل أية إصابة، في صفوف الركاب وطاقم الطائرة.


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