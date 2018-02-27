النجم الساحلي ينضم للترجي لتمثيل تونس في البطولة العربية

ماجد محمد(صدى):

كشف اتحاد كرة القدم التونسي،اليوم الثلاثاء، عن تمثيل فريقي الترجي التونسي، والنجم الساحلي لتونس في البطولة العربية للأندية.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة العربية في أغسطس 2019 حتى إبريل من العام ذاته، بنظام جديد وبمشاركة 32 فريق.

وقال الاتحاد: ” سيمثل الترجي والنجم الساحلي تونس في البطولة العربية، بعد قرار اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للعبة زيادة عدد الأندية إلى 32 فريقاً، ومنح تونس مقعداً ثانياً “.

يجدر الإشارة إلى أن الترجي توج بلقب البطولة العربية العام الماضي، بعد فوزه 3-2 على الفيصلي الأردني، في المباراة النهائية للمسابقة التي استضافتها مصر في أغسطس.