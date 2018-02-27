” ساما ” توضح تأثير رفع الفائدة على الريال

علي القحطاني (صدى):

أعلن محافظ مؤسسة النقد العربي ” ساما ” أحمد الخليفي، اليوم الثلاثاء، عن تأثير الزيادات المتوقعة للفائدة الأمريكية خلال هذا العام على ربط الريال بالدولار.

وأوضح ” الخليفي ” خلال مؤتمر للقطاع المالي في أبو ظبي، أن البنك المركزي يضع السياسة تماشيًا مع سياسة سعر فائدة مجلس الاحتياطي الاتحاد، لافتًا إلى أن المركزي السعودي لديه ما يكفي من الأدوات للتعامل مع أي ضغط على ربط العملة.

وأكد أن البنك المركزي يريد أن يكون سباقًا في توظيف التكنولوجيا المالية الجديدة لاسيما في نظام المدفوعات، حيث وقع فيما سبق اتفاقًا مع ريبل الأمريكية لمساعدة البنوك في المملكة على تسوية المدفوعات باستخدام برامج سلسلة الكتل.