العداء يوسين بولت يكشف لغز تعاقده مع فريق كرة قدم

طلال الغامدي(صدى):

كشف العداء الجامايكي يوسين بولت، اليوم الثلاثاء، عن اللغز الذي طرحه عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حين أكد قبل يومين أنه تعاقد مع فريق كرة قدم.

وأوضح “بولت ” إنه سيخوض مباراة خيرية، في 10 يونيو القادم، رفقة منتخب عالمي وفي مواجهة فريق إنجليزي سيقوده المغني البريطاني روبي ويليامز.

وقال “بولت” بطل العالم وحامل الرقم القياسي في منافسات 100 و200 متر:” أشعر بحماسة لقيادة فريق ” Soccer Aid World XI ” ، الذي سيواجه ” England Aid ” بقيادة روبي ويليامز وسيجمع لاعبي كرة قدم مشاهير، وذلك في العاشر من يونيو المقبل على ملعب مانشستر يونايتد (أولد ترافورد)، وستوجه عوائد المباراة لصندوق الأمم المتحدة للطفولة ” يونيسيف “.