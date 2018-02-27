الأمم المتحدة: النظام السوري اخترق الهدنة على الغوطة

فهمي محمد(صدى):

أكدت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن القتال في الغوطة الشرقية ما زال مستمراً من قبل النظام السوري، رغم الهدنة التي أعلنتها روسيا لمدة 5 ساعات، بدأت في التاسعة صباح اليوم.

من جانبه، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن طيران النظام السوري شن غارات جوية استهدفت الغوطة الشرقية، و ألقى برميلين متفجرين.

والتزمت المعارضة السورية، بإخراج إرهابيين ينتمون لـ ” جبهة تحرير الشام ” ، وعائلاتهم من الغوطة الشرقية وذلك بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ الفعلي.

إقرأ أيضا: