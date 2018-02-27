استقرار الدولار أمام العملات الرئيسية

عادل الحربي (صدى):

شهد الدولار خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، استقرارًا في مستوياته، في ظل ترقب المستثمرون بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة خلال هذها الأسبوع حول ثقة المستهلك.

واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية عند 89.84، في تمام الساعة الـ01:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وارتفع الدولار هامشيًا أمام الين الياباني مسجلًا 107.02 ين ياباني، بينما ارتفع اليورو بشكل طفيف إلى 1.2326 دولار، واستقر الاسترليني عند 1.3958 دولار.

ومن المنتظر إلقاء رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد ” جيروم باول ” بشهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في وقت لاحق اليوم، عن التقرير النصف سنوي للبنك المركزي عن السياسة النقدية والاقتصاد.