أمين الشرقية: الأوامر الملكية تؤسس لمرحلة تنموية جديدة وشاملة

نايف السالم(صدى):

أكد أمين المنطقة الشرقية، المهندس فهد الجبير، أن الأوامر الملكية تعكس الرؤية الثاقبة، و الاتجاه الإصلاحي، كما تؤسس لمرحلة تنموية جديدة، مشيراً إلى أن جاءت امتداداً لسلسلة من أوامر ملكية سابقة أحدثت نقلة نوعية في تاريخ المملكة.

وأضاف ” الجبير ” ، أن الأوامر الملكية دفعت بالوجوه الشابة للقيادة، وأعطت المرأة دوراً كبيراً في القيادة، وما عزز بدوره مكانة المملكة الإقليمية والعالمية والسياسية، موضحاً أن إعطاء الشباب والمرأة الدور في القيادة جذبت أنظار العالم إلى ما تشهده المرحلة من حسن اختيار.

كما أوضح أنها عكست الرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” ، واهتمامه بأهمية دور المرأة بالمجتمع، مؤكداً أنها شهدت في عهد ” حفظه الله ” تطوراً كبيراً وتنمية مستدامة بالقرارات الإصلاحية.

وأشار إلى أنها تؤسس لمرحلة تطويرية شاملة، حيث شملت التعيينات الجديدة كافة مناطق المملكة.

ودعا أمين الشرقية، الله أن يحفظ قيادة هذه البلاد المباركة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ” حفظهما الله “، وأن يديم على المملكة أمنها وأمانها واستقرارها.