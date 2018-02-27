الإنذار المبكر: سحب رعدية تضرب سماء عسير

أبها(صدى):

أعلن النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، عن وجود تجمعات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع تتخللها سحب رعدية ممطرة تغطي سماء منطقة عسير.

وأوضح الإنذار المبكر، على موقع هيئة الأرصاد الإلكتروني الحالة قائلًا: ” تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية. ”

وأشار ” الإنذار المبكر ” إلى أن الحالة تبدأ من الساعة: 13:00 الثلاثاء الموافق 11-06-1439، وتنتهي في: الساعة: 20:00 الثلاثاء الموافق 11-06-1439.