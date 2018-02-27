بالصور .. أنغام تتألق بفستان أسود من توقيع مصممة أزياء سعودية

نورة الشهري (صدى):

تألقت الفنانة المصرية أنغام في حفلها الأخير بأحد مسارح القاهرة بالتجمع الخامس، حيث كانت ترتدي فستانًا أسود طويل يتكون من جزأين الجزء العلوي من خامة الدانتييل أما الجزء السفلى من خامة الستان الأسود بتوقيع مصممة الأزياء السعودية Honayda Serafi .

وحصلت أنغام على تصفيف شعر مفرود ورفعت جزءًا من جانبي شعرها لتبرز تصميم الفستان من أعلى وكانت تسريحة الشعر لمصفف الشعر أسامة درويش.

أما الماكياج فظهرت أنغام بماكياج رقيق وبسيط يظهر جمالها، ولجأت للألوان الترابية على عكس إطلالتها الأخيرة وهذا اللوك بتوقيع الميكاب ارتيست علاء التونسي.

حيث أحيت المطربة أنغام، حفلاً جماهيريًا كبيرًا برفقة المايسترو هاني فرحات، بعد نجاحات كبيرة لحفلاتها الخارجية بالبحرين والكويت.