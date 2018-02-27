أبرز مبادرات المملكة لدعم القضية الفلسطينية
قامت المملكة بإتخاذ العديد من المبادرات و الخطوات في سبيل دعمها للقضية الفلسطينية، وذلك على مدار 90 عامًا ماضيًا.
في هذا الإطار، نعرض أبرز مبادرات المملكة لدعم القضية الفلسطينية، خلال السنوات الماضية، وذلك على النحو التالي:
أولًا: عهد سمو الملك عبد العزيز – رحمه الله:
– رفض عام 1926 الاعتراف للبريطانيين، بشرعية وجودهم في فلسطين.
– دعمت المملكة القضية الفلسطينية في مؤتمر لندن 1935م.
– قدمت المملكة مساندة على الأصعدة السياسية و الاقتصادية والاجتماعية.
ثانيًا: عهد سمو الملك سعود – رحمه الله:
– كان أول أمير سعودي يذهب إلى القدس، ولقي استقبالًا حافلًا.
– دعا الدول الإسلامية لتقديم العون العسكري للقوات العربية في فلسطين.
– حصل على وعد أمريكا بأن تكون على الحياد، وألا تنحاز لليهود ضد فلسطين.
ثالثًا: عهد سمو الملك فيصل – رحمه الله:
– قطع النفط عن أمريكا، وكل الدول الداعمة لإسرائيل عام 1973.
– جهر برفضه الشديد إقامة موطن لليهود في فلسطين.
– رأس وفد المملكة إلى مؤتمر لندن، عام 1939م، لدعم فلسطين.
رابعًا: عهد سمو الملك فهد – رحمه الله:
– أعلن عن مشروع ” الملك فهد للسلام ” ، بمؤتمر القمة العربي، في مدينة فاس المغربية عام 1982م.
– وافقت عليه الدول العربية وأصبح أساسًا للمشروع العربي للسلام.
– كانت هذه المبادرة أساسًا لمؤتمر السلام في مدريد عام 1991م.
خامسًا: عهد سمو الملك عبد الله – رحمه الله:
– أعلن عن مبادرة السلام العربية في قمة بيروت عام 2002م..
– تبناها العرب كمشروع موحد لحل النزاع العربي الفلسطيني.
سادسًا: عهد خادم الحرمين الشريفين سمو الملك سلمان – حفظه الله:
– رئاسة اللجنة الشعبية لمساعدة الشعب الفلسطيني.
– تبني مشروع إلتزام المواطنين في المملكة بالتبرع بـ 5% من رواتبهم لأسر الشهداء.
– فتح المسجد الأقصى أمام المصليين بعد إغلاقه بسبب اشتباكات.
– استضافة ألف من ذوي الشهداء الفلسطينيين لأداء مناسك الحج.
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