عادل الحربي (صدى):

قامت المملكة بإتخاذ العديد من المبادرات و الخطوات في سبيل دعمها للقضية الفلسطينية، وذلك على مدار 90 عامًا ماضيًا.

في هذا الإطار، نعرض أبرز مبادرات المملكة لدعم القضية الفلسطينية، خلال السنوات الماضية، وذلك على النحو التالي:

أولًا: عهد سمو الملك عبد العزيز – رحمه الله:

– رفض عام 1926 الاعتراف للبريطانيين، بشرعية وجودهم في فلسطين.

– دعمت المملكة القضية الفلسطينية في مؤتمر لندن 1935م.

– قدمت المملكة مساندة على الأصعدة السياسية و الاقتصادية والاجتماعية.

ثانيًا: عهد سمو الملك سعود – رحمه الله:

– كان أول أمير سعودي يذهب إلى القدس، ولقي استقبالًا حافلًا.

– دعا الدول الإسلامية لتقديم العون العسكري للقوات العربية في فلسطين.

– حصل على وعد أمريكا بأن تكون على الحياد، وألا تنحاز لليهود ضد فلسطين.

ثالثًا: عهد سمو الملك فيصل – رحمه الله:

– قطع النفط عن أمريكا، وكل الدول الداعمة لإسرائيل عام 1973.

– جهر برفضه الشديد إقامة موطن لليهود في فلسطين.

– رأس وفد المملكة إلى مؤتمر لندن، عام 1939م، لدعم فلسطين.

رابعًا: عهد سمو الملك فهد – رحمه الله:

– أعلن عن مشروع ” الملك فهد للسلام ” ، بمؤتمر القمة العربي، في مدينة فاس المغربية عام 1982م.

– وافقت عليه الدول العربية وأصبح أساسًا للمشروع العربي للسلام.

– كانت هذه المبادرة أساسًا لمؤتمر السلام في مدريد عام 1991م.

خامسًا: عهد سمو الملك عبد الله – رحمه الله:

– أعلن عن مبادرة السلام العربية في قمة بيروت عام 2002م..

– تبناها العرب كمشروع موحد لحل النزاع العربي الفلسطيني.

سادسًا: عهد خادم الحرمين الشريفين سمو الملك سلمان – حفظه الله:

– رئاسة اللجنة الشعبية لمساعدة الشعب الفلسطيني.

– تبني مشروع إلتزام المواطنين في المملكة بالتبرع بـ 5% من رواتبهم لأسر الشهداء.

– فتح المسجد الأقصى أمام المصليين بعد إغلاقه بسبب اشتباكات.

– استضافة ألف من ذوي الشهداء الفلسطينيين لأداء مناسك الحج.