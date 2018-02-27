فيديو مروع لشاب متهور يدهس فتاة خلال التحضير لحفل زفافها

القاهرة(صدى):

أقدم شاب متهور على الاصطدام بفتاة تسير وسط الشارع بمدينة دسوق المصلرية، أثناء مشاركته في سباق سيارات جنوني بين مجموعة من الشباب .

وكشفت كاميرا مراقبة تفاصيل الحادث البشع، حيث صدمت سيارة مسرعة فتاة البالغة من العمر 25 عاماً، والتي كانت تتحضر للاحتفال بزفافها خلال أيام، ودفعتها لعدة أمتار ما أدى لإصابتها بإصابات خطيرة وتشوه وجهها.

وتم نقل الفتاة للمستشفى وتبليغ الشرطة المصرية، التي بينت في تحرياتها أن المتهم طالب بكلية الحقوق ويبلغ من العمر 20 عاماً، كان يتسابق مع زميل له بأحد الشوارع بالمدينة، قبل أن تختل عجلة القيادة بيديه، وينحرف باتجاه الفتاة أثناء سيرها، فيدهسها ، وتم ضبط المتهم وجاري تقديمه للمحاكمة .

وأكد مصدر طبي في تصريحات لصحف محلية ، أن الفتاة تنوعت إصاباتها ما بين شبه ارتجاج وكسور متفرقة في الجسم وكدمات وجرح قطعي في الوجه أصابها تشوه ونزيف سطحي تحت العين وكسر في الأنف والأذن.

