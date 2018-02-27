انطلاق بطولة كأس الهيئة العامة للرياضة للرياضات الإلكترونية الخميس المقبل

نواف السالم(صدى):

تقام، بعد غد، الخميس، بطولة كأس الهيئة العامة للرياضة للرياضات الإلكترونية في مركز ” أبسك ” للمؤتمرات والمعارض بمدينة الرياض، التي تنظمها هيئة الرياضة، بالتعاون مع اتحاد الرياضات الإلكترونية والذهنية.

وأوضحت اللجنة المنظمة للبطولة أنه يمكن التسجيل للراغبين في المشاركة من خلال زيارة موقع البطولة عبر الرابط التالي https://gsaecup.com والاطلاع على تفاصيل وجدول المسابقات الإلكترونية، على أن ينتهي التسجيل غدًا.

وأشارت إلى إنه وصل عدد المتقدمين بطلب المشاركة لقرابة 22215 مشاركًا ومشاركةً، ستجرى بينهم قرعة إلكترونية لتحديد المشاركين الفعليين، كما سيتم أيضًا توضيح كل تفاصيل المنافسات وأوقاتها والجدول الزمني.

وجدير بالذكر أن اتحاد الرياضة المجتمعية سيقيم العديد من الفعاليات المصاحبة والمتنوعة لجميع الحضور طوال أيام البطولة.