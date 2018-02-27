تشكيلة الريال الرسمية لمواجهة إسبانيول

طلال الغامدي(صدى):

أعلن المدرب الفرنسي للريال زين الدين زيدان، اليوم الثلاثاء، عن قائمة فريقه لمواجهة إسبانيول، مساء اليوم، في إطار الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني.

وجاءت تشكيلة الفريق خالية من اسم النجم كريستيانو رونالدو؛ الذي تغيب بهدف إراحته، قبل مواجهة سان جيرمان، بالإضافة لغياب الثلاثي مودريتش ومارسيلو وتونى كروس للإصابة وفاييخو لأسباب فنية أيضاً .

وجاءت القائمة كالتالى:

حراسة المرمى : نافاس ، كاسيا ، لوكا زيدان

الدفاع : كارفخال، سيرجيو راموس، فاران، ناتشو، ثيو هيرنانديز، أشرف حكيمى

خط الوسط : كاسيميرو، لورينتي، أسينسيو، إيسكو،كوفاسيتش، سيبايوس

الهجوم: بنزيما، جاريث بيل، فاسكيز، مايورال