وصفات لإزالة صبغة الشعر طبيعيا بالمنزل

أماني الغامدي(صدى):

تعاني كثير من السيدات من مشكلة إزالة صبغة الشعر خاصة إذا كان اللون الجديد غير مناسب لبشرتهن، أو لعدم الرضا أو بسبب الرغبة في استعادة لون الشعر الأساسي، لذلك نصح خبراء التجميل بأمر يمكنك فعله طبيعيًا بدون اللجوء إلى مزيلات الصبغة الضارة التي تحتوى على نسب عالية من المواد الكيماوية.

فالكثير من المزيلات التي توجد في الصيدليات تحتوى على مواد كيميائية ضارة تتسبب في إتلاف الشعر وبصيلاته ما يسبب الضرر لشعرك وإجهاده بشكل كبير.

مع العلم أنه يمكنك عمل وصفات بالليمون والبيكينج صودا، والخل، وفيتامين سى ، ونظرًا لأنها مواد طبيعية، بوصفات لا تحتوى على أي مواد كيماوية كبودرة التفتيح مثلاً، فهي تحتاج لتكرارها، كما أنها تعمل على تكسر جزيئات الصبغة وتخفيف اللون تدريجيًا وليس مرة واحدة كما يحدث عند الاعتماد على المواد الكيماوية.

فقط قومي بخلط البيكنج صودا وعصير الليمون بكمية متساوية ومزجه جيدًا ثم توزيعه على شعرك وتركه 10 دقائق فقط، وشطفه بالماء الساخن، ولابد من تكرار ذلك يوميًا لعدة أيام حتى تتخلصي من اللون.

كما يحتوي الخل الأبيض العادي على حموضة عالية، مما يساعد على تجفيف الصبغة من شعرك دون الإضرار بفروه الرأس مثل بعض المنتجات المكلفة، ولكن ليس كل أنواع الصبغات مكنها إزالة وتخفيف لون الصبغة، ولكن التجربة لن تضرك لأن الخل من المواد الطبيعية الآمنة.

واحذري الصابون السائل لأنه يحتوى على مواد كيماوية ضارة يمكنها أن تسبب الالتهاب لفروه الرأس وتلحق الجفاف بالشعر وتسبب الهيشان لأنها تخلصه من كل الزيوت الطبيعية فيه التي يتم بها ترطيب الشعر، وبالتالي وإن كان يمكن لهذا الصابون إزالة بعض جزيئات الصبغة لكن لا ينصح به صحيًا.