خادم الحرمين الشريفين يستقبل وفد مجموعة ذا إيلدرز ” الشيوخ “

نايف السالم(صدى):

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، وفد مجموعة ذا إيلدرز (الشيوخ) برئاسة معالي الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان.

وجرى خلال اللقاء، استعراض جهود المجموعة في سبيل دعم السلام والاستقرار العالمي.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

ويضم وفد المجموعة، الرئيس الأسبق لفنلندا مارتي اهتيساري، والرئيس الأسبق للمكسيك إرنستو زيديلو، ووزير خارجية الجزائر الأسبق الأخضر الإبراهيمي، والرئيس التنفيذي للمجموعة ديفيد نوسباوم.