إيقاف بيع وتداول مخطط عشوائي مخالف بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

قامت بلدية الطائف الجديد الفرعية، التابعة لأمانة الطائف، بإيقاف بيع وتداول مخطط عشوائي، مخالف بمنطقة ” الأعاضيد “، بجوار مشروع طريق مطار، الطائف الدولي الجديد، على مساحة 300 ألف متر مربع.

وتشكلت لجنة للإزالة، بمساندة قوة أمنية، وتنفيذ هدم وإزالة كل الاحداثات، المخالفة التي أقيمت دون وجود مستمسكات شرعية أو تراخيص نظامية.

كما حذرت أمانة الطائف، كل من تسوّل له نفسه، التعدي على الأراضي الحكومية، البيضاء من أنه سيتعرض للعقوبات النظامية، بالإضافة إلى تطبيق الجزاءات الرادعة بحقه.

ويجدر الإشارة، إلى أن الأمانة كانت قد رصدت تعديات، بالموقع تمثلت، في إقامة عقوم ترابية، وأحواش ووضع بتر، وإنشاء غرف سكنية، أقامها معتدون على الأراضي الحكومية البيضاء؛ بهدف الاستيلاء عليها ضمن المخطط العشوائي.