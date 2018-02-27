” عمل الخبر ” ينفذ حملات تفتيشية على 125 منشأة وتضبط عدد من المخالفات

نايف السالم(صدى):

نفذ مكتب العمل بمحافظة الخبر أمس، حملة تفتيشية للقسمين النسائي والرجالي بهدف التأكد من التزام المنشآت بقرار التوطين في قطاع المستلزمات النسائية, استهدفت مجمع ابن جمعة في الثقبة، شملت 64 منشأة.

وأسفرت عن تسجيل مخالفة لمنشأتين بسبب عدم التزامهما بتأنيث محلات المستلزمات النسائية، ومخالفة أخرى لعدم توفير اشتراطات البيئة المكانية لعمل المرأة، فيما بلغ عدد الإنذارات ١٣ إنذاراً، منها عدم التزام المنشآت بتوفير السجلات والتراخيص الخاصة بالمنشآت، وعدم كتابة عقد العمل وتسليم الموظفة نسخة منه.

كما نفذ المكتب حملة أخرى على قطاع الذهب والمجوهرات، بالتعاون مع التأمينات الاجتماعية بالخبر، حيث تم زيارة 61 منشأة في عدد من الأحياء في ” الخبر الشمالية والثقبة ” , وتم إنذار ١٣ منشأة بسبب عدم تسجيل الموظف السعودي في التأمينات، مع عدم وجود عقد عمل مكتوب.