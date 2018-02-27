بلدية مليجة توزع مضخات وشاحنات لسحب مياه الأمطار

نايف السالم(صدى):

أوضحت بلدية محافظة مليجة، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، أنها وزعت عدد من المضخات وشاحنات لسحب مياه الأمطار؛ لخدمة الشوارع والمناطق المنخفضة غير المخدومة بشبكة مياه الأمطار.

وقالت في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” العمل على مدار الساعة خلال هطول الأمطار. وزعت بلدية مليجة عدد من المضخات وشاحنات لسحب مياه الأمطار، يعمل عليها، وذلك من أجل سحب مياه الأمطار التي تتجمع في الشوارع والمناطق المنخفضة غير المخدومة بشبكة مياه الأمطار، بحيث لا تؤثر في سلاسة مرور المركبات ” .