أوقات بدء دوري أبطال أوروبا بعد التعديل

نواف السالم(صدى):

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ” اليويفا ” ، تعديل أوقات بدء المباريات في دوري أبطال أوروبا ابتداء من موسم 2018/2019.

وقالت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إنه سيتم اعتماد مباراتين في الموعد الأول على الساعة 19.00 بالتوقيت المركزي الأوروبي, و6 مباريات في الموعد الثاني على الساعة 21.00 في كل ليلة من دوري الأبطال، بهدف أن تتاح الفرصة أمام الجماهير لمشاهدة أكبر عدد من المباريات في كل جولة.

وجاء التعديل وفقًا لتوقيت المملكة كالتالي:

‏- 4 مباريات تنطلق: 20:55 مساءً بتوقيت مكة

‏4 مباريات تنطلق: 23:00 مساءً بتوقيت مكة