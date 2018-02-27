الدكتور الزياني يستقبل الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية في مملكة البحرين

عادل الحربي (صدى):

استقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، بمقر الأمانة العامة بالرياض اليوم، الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية بمملكة البحرين الدكتور مصطفى السيد والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة مشاركة المؤسسة في منتدى الرياض الدولي الانساني الذي عقد في مدينة الرياض أمس رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -.

ورحب الأمين العام بالدكتور مصطفى السيد، مشيداً بمشاركة المؤسسة الخيرية الملكية في منتدى الرياض الدولي الانساني الأول، منوهاً بالجهود الحثيثة الخيرة التي تقوم بها المؤسسة الخيرية الملكية في مملكة البحرين في مجالات العمل الانساني والرعاية الاجتماعية بفضل الرعاية من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، الرئيس الفخري للمؤسسة – حفظه الله -، وبقيادة ومثابرة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس مجلس الأمناء للمؤسسة.

وجرى خلال اللقاء بحث الجهود التي تقوم بها المؤسسة الخيرية الملكية في مجالات دعم أعمال الخير والبر والإحسان، وتعزيز الأعمال الانسانية وتكثيفها، وتقوية علاقات التعاون والشراكة مع المنظمات الاقليمية والدولية المتخصصة في هذا المجال، كما تم تدارس سبل التعاون والتشاور المشترك في مجالات العمل الانساني بين دول مجلس التعاون، والارتقاء بمضامينه وآلياته وبرامجه المتعددة والمتنوعة.

حضر الاجتماع رئيس قطاع شؤون الانسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون الدكتور عادل الزياني.