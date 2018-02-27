مدير جامعة بيشة يشكر القيادة الرشيدة على إنشاء هيئة عليا لتطوير عسير

سياف الشهراني (صدى):

رفع معالي مدير جامعة بيشة الدكتور أحمد بن حامد نقادي باسمه وباسم كافة منسوبي الجامعة بالغ الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بإنشاء هيئة عليا لتطوير منطقة عسير.

وأعرب معاليه عن أطيب التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير -حفظه الله- بهذه المناسبة. مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي تأكيدًا لحرص القيادة الرشيدة على شمول التنمية والتطوير كافة مناطق ومحافظات الوطن.

كما هنأ صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز بصدور الثقة الملكية بتعيينه نائبًا لأمير منطقة عسير. مرحبًا بسموه الذي سيكون خير سند وعون لسمو أمير المنطقة لتستمر مسيرة التنمية والنهضة التي تعيشها المنطقة.

وأضاف معالي مدير جامعة بيشة أن الأوامر الملكية التي صدرت مساء أمس ستعمل على دفع مسيرة التنمية في المملكة، وتحقق المزيد من النهضة والنماء للوطن والمواطن. سائلا المولى عز وجل أن يجعل التوفيق والرشاد حليف صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال ويسدد خطاه في خدمة وطننا الغالي، وأن يحفظ هذه البلد من كل مكروه، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله-.