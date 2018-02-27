قوات الاحتلال الإسرائيلية تطرد المهاجرين الأوكرانيين بشكل جماعي

القدس المحتلة(صدى):

قامت سلطات قوات الاحتلال الإسرائيلية، ببدء عمليات ترحيل جماعي للمواطنين الأوكرانيين بشكل عاجل، حيث دخل الأوكرانيون إسرائيل بالفترة الماضية، هروبًا من الأزمات والأعمال القتالية التي شهدتها مناطق شرقي أوكرانيا.

وأشارت معطيات إدارة السكان والهجرة الإسرائيلية، إلى أن هناك نحو 70 ألف مهاجر من بلدان الإتحاد السوفييتي سابقًا، كانوا يتواجدون في إسرائيل، من بينهم عشرات الآلاف من الأوكرانيين.

يشار إلى أن التغير في سياسة الهجرة الإسرائيلية، جاء بعدما تم تصنيف أوكرانيا كبلدًا آمنًا.