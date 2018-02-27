إغلاق 22 محطة وقود مخالفة بالمدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

أعلنت وكالة الخدمات قسم وحدة مراكز خدمة الطرق بأمانة منطقة المدينة المنورة، اليوم الثلاثاء، نتائج جولاتها الميدانية على محطات الوقود على الطرق الإقليمية وداخل المدينة، خلال النصف الأول من العام الجاري 2018.

وأوضحت أمانة المدينة على موقعها الرسمي أنه تم تنفيذ 135 جولة على المحطات، أسفرت عن رصد 90 مخالفة وإنذار، بالإضافة إلى إغلاق 22 محطة وقود على الطرق الإقليمية وداخل المدينة المنورة.

وأضافت أنه تم مخاطبة البلديات لمتابعة تلافي الملاحظات وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات، حيث تقوم البلديات الفرعية بمتابعة هذه المحطات بصفة دورية, ومعالجة الملاحظات والمخالفات الفنية, والتشغيلية أولًا بأول, سواء كانت المحطات داخلية أو محطات الطرق السريعة .