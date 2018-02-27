بعد تعيينه نائباً لرئيس الاتحاد الآسيوي.. الكردي: هدفي إنجازات بلدي

سعيد العجل(صدى):

أكد نائب رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو الأستاذ ابو بكر كردي أن تعينه نائباً لرئيس الاتحاد الآسيوي تحقق بفضل الله ثم بفضل ما تجده الرياضة السعودية من دعم من لدن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة معالي الأستاذ تركي آل الشيخ و نائبه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

وأضاف بقوله أن الرياضة السعودية تعيش زهواً كبيراً على صعيد النتائج والتواجد في المناصب القيادية في الاتحادات العربية و الآسيوية مشيراً الى أن تبوء منصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي هو تكليف أكثر من تشريف وسأسعى لخدمة بلادي في هذا المكان الذي يحتاج لعمل وجهد مضاعف ولدي ثقة بتحقيق ذلك في ظل الدعم الذي نجده من المسؤولين بقطاع الرياضة ولا يفوتني الاشادة بسعادة رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد الركن شداد العمري وإهتمامه البالغ ومتابعته الدقيقة لأمور الاتحاد رغم مشاغله وكذلك الزملاء أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ونعد الجميع أن يكون الأخضر السعودي للتايكوندو حاضراً في جميع المشاركات الدولية والقارية.