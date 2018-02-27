الجروان: المحاباة تنخر في جسد لجنة الحكام تحت مظلة كلاتنبرج

ماجد محمد(صدى):

وجه عبدالرحمن الجروان مقيم الحكام، الانتقاد اللاذع إلى اتحاد كرة القدم؛ على خلفية تجاهل تجاوزات مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام.

وقال ” الجروان ” أن قطاع الحكام يعاني من ضياع كبير غير مسبوق، متهمًا لجنة الحكام بأنها تسعى لمصالحها الشخصية، وتهتم بالمجاملات.

وأضاف أن ” كلاتنبرج ” يهمش خبرات وقدرات حكام سابقين بموافقة وتأييد من ” اتحاد عادل عزت ” ، حسبما ذكر.

ووصف كلاتنبرج بالفاشل فيما يتعلق بالعمل الإداري والتنظيمي،مضيفًا أن لم يقدم أي شيء خلال الفترة التي استلم المهمة، بل تزايد تواجد الحكام الأجانب في الدوري السعودي بنسبة 100%.

وتابع: ” هناك غياب تام للحكام السعوديين، وزاد الأمر سوء ظهوره بشكل متكرر في إدارة مباريات عدة للكسب المادي من دون أي مردود للنهوض بالتحكيم السعودي “.

واستكمل : ” نطالب هيئة الرياضة بإبعاد رئيس لجنة الحكام الموسم المقبل، وإعادة تفعيل اللجنة بأدوارها المعتادة، وعودة دائرة التحكيم بقيادة خبير أجنبي من أجل العدل والقضاء على المجاملات، بعد عزل اللجنة الرئيسية عن اللجان الفرعية وايقاف دورات تطوير التحكيم، والمقيِّمين وإلغاء التجمعات الشهرية والواعدين ” .

وأشار إلى أن المحاباة تنخر في جسد اللجنة التي لايعمل فيها سوى مارك كلاتنبرج، مضيفًا: ” والعضوين فهد الملحم وعبدالرحمن الأحمري ليس لهما أي دور ومبتعدان منذ أربعة أشهر، فهل يعقل أن اللجنة لم تعقد أي اجتماع منذ رمضان الماضي؟ “.