في تجاوب سريع.. تركي آل الشيخ يوجه بسرعة علاج أحد مصابي حادث جازان

طلال الغامدي(صدى):

أصدر المستشار بالديوان الملكي رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ؛ توجيهاً بسرعة علاج لاعب الدرّاجات الهوائية بنادي اليرموك بمحافظة أبو عريش يحيى طلال صعدي؛ الذي أُصيب أخيراً من جرّاء الحادث المروري المروّع الذي راح ضحيته أربعة لاعبين وأُصيب عشرة آخرون.

كشف ذلك رئيس نادي اليرموك عبده أبو شرحة أن إدارة النادي رفعت إلى رئيس هيئة الرياضة برغبة ذويه والتقارير الطبية بإصابته الحرجة، وعلى الفور تجاوب ووجّه بسرعة علاجه بمخاطبته وزير الحرس الوطني الذي تمّ إرسال نسخة منه لإدارة نادي اليرموك وتمّ التنسيق مع مستشفى الحرس الوطني بتواصلهم مع إدارة نادي اليرموك وذوي المصاب وتمّ نقله عصر أمس.

وأضاف أن اللاعبين يحظون بمتابعة دقيقة من أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر؛ ونائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز؛ ورئيس هيئة الرياضة بجازان إبراهيم رياني؛ ورئيس الاتحاد السعودي للدرّاجات صباح الكريديس.