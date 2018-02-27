إقبال كثيف على تذاكر مباراة التعاون والأهلي

ماجد محمد(صدى):

شهدت تذاكر مباراة الأهلي والتعاون المقرر إقامتها مطلع مارس القادم، في إطار دوري المحترفين؛ إقبال جماهيري كثيف.

وقال موقع “مكاني “- المتخصص في بيع تذاكر المباريات بالمملكة- إنه حتى الأن تم بيع 28 ألف و602 تذكرة، بواقع شراء 5051 تذكرة، وتوزيع 18571 تذكرة مجانية، بالإضافة إلى تسليم قرابة 5 آلاف تذكرة لمالكي الحقوق.

يجدر الإشارة إلى أن الأهلي يحتل المركز الثاني في دوري المحترفين ، برصيد 42 نقطة، في المقابل، يحتل التعاون المركز السادس برصيد 28 نقطة، قبل 5 جولات من نهاية بطولة الدوري.