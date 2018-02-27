بالصور.. ” المرور ” يكشف عن كاميرا رصد مخالفات الحزام والجوال

علي القحطاني (صدى):

تزامناً مع الإعلان عن تفعيل قرار تطبيق مخالفات عدم ربط الحزام واستخدام الجوال باليد التي أعلنت عنها الإدارة العامة للمرور، حرص الكثير من زوار جناح المرور في مهرجان ” الجنادرية 32 ” على الاطلاع على نظام المراقبة والرصد الآلي (CCTV) والكاميرا المخصصة لرصد وضبط هذه المخالفات.

ويتألف نظام المراقبة والرصد الآلي (CCTV) من منظومة إلكترونية لمتابعة الحركة المرورية على الطرق، ورصد جميع أنواع المخالفات الظاهرة، ومن ضمنها مخالفتي عدم ربط حزام الأمان ، واستخدام الهاتف الجوال باليد أثناء القيادة .

وكانت الإدارة العامة للمرور قد أعلنت بدء رصد مخالفات عدم ربط الحزام، واستخدام الجوال باليد بدءً من الأسبوع المقبل في الرياض وجدة والدمام عبر تقنيات حديثه.