بالصور.. ” المرور ” يكشف عن كاميرا رصد مخالفات الحزام والجوال
تزامناً مع الإعلان عن تفعيل قرار تطبيق مخالفات عدم ربط الحزام واستخدام الجوال باليد التي أعلنت عنها الإدارة العامة للمرور، حرص الكثير من زوار جناح المرور في مهرجان ” الجنادرية 32 ” على الاطلاع على نظام المراقبة والرصد الآلي (CCTV) والكاميرا المخصصة لرصد وضبط هذه المخالفات.
ويتألف نظام المراقبة والرصد الآلي (CCTV) من منظومة إلكترونية لمتابعة الحركة المرورية على الطرق، ورصد جميع أنواع المخالفات الظاهرة، ومن ضمنها مخالفتي عدم ربط حزام الأمان ، واستخدام الهاتف الجوال باليد أثناء القيادة .
وكانت الإدارة العامة للمرور قد أعلنت بدء رصد مخالفات عدم ربط الحزام، واستخدام الجوال باليد بدءً من الأسبوع المقبل في الرياض وجدة والدمام عبر تقنيات حديثه.
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1068 ] نشر منذ 2 ساعتين
نسأل الله ان يعطينا من خيرها ويكفينا شرها.
تركي بن خالد القصيبي[ عدد التعليقات: 259 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياحكومة ان قلتي يمين قلنا يمين وان قلتي شمال قلنا شمال بصريح العبارة الي مايبي مخالفات لايرتكب اخطاء يعني خلك نظامي ماحد يجيسك ……………………………. ذالك وبالله التوفيق .
الزمان الجميل[ عدد التعليقات: 109 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله ممتاز ياليت يكثرون من الكمرات سار الكثير يستخدم الواتس أب وهويمشي في الشارع دون مراعات ارواح الناس وياليت من يظبطونة يستخدم الجوال اثناء القيادة يسجنونة شهر ويغرمونة 10000 الالف ريال
fares[ عدد التعليقات: 219 ] نشر منذ 2 ساعتين
الجوال والواتس اب سبب لكثير من الحوادث السيئة