عداء شهير ينضم لنادي أفريقي كلاعب كرة قدم للمرة الأولى

عادل الحربي(صدى):

في سابقة غريبة من نوعها، تعاقد نادي صن داونز الجنوب إفريق، مع العداء الشهير أوسين بولوت؛ ليلعب كلاعب كرة قدم للمرة الأولى في حياته في صفوف الفريق الأفريقي.

وأعلن صن داونز عبر حسابه الرسمي على ” تويتر” ، عن انضمام أوسين بولت إلى صفوف الفريق بعقد احترافي ليكون لاعبًا لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

ويجدر الإشارة إلى أن “بولت ” حصل على لقب أسرع رجل في العالم، بالإضافة لاقتناص الميدالية الذهبية في سباق ال200 متر جري في دورة الألعاب الأوليمبية في عام 2016 بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.