أول مخرجة في المملكة بعد فتح دور العرض السينمائي

نورة الشهري (صدى):

تبحث المرأة باستمرار عن فرصة لكي تجد نفسها، وإذ وجدت تلك الفرصة سنجدها مبدعة بل ومتفوقة، هو بالفعل ما حدث مع المخرجة هيفاء المنصوري و التي تعد أول مخرجة بالمملكة، بالإضافة إلى أنها شاركت في هوليوود بفيلم من إخراجها، حيث تم طرحه مؤخرًا في دور عرض السينمائي حول العالم.

حيث أنهت المخرجة هيفاء المنصوري دراستها في الجامعة الأمريكية بالقاهرة بعدما حصلت على بكالوريوس في الأدب، ولم تتوقف عند ذلك بل حصلت على الماجستير في التوجيه والدراسات السينمائية من جامعة سيدنى بأستراليا.

وكان لهيفاء ثلاث أفلام قصيرة قد حاذ على نجاح واسع، بالإضافة إلى أنها نالت إشادة دولية عن فيلمها ” المرأة بلا ظلال”، والذي حصل على جائزة عام 2005 في إثارة مسألة فتح دور السينما بالمملكة، فضلًا عن أنها شاركت في ظهور جيل من المخرجات السعوديات.

وكان لهيفاء المنصوري فيلم حصل على إعجاب الكثيرين في عالم السينما في عام 2012 بعنوان ” وجدة “، حيث حصل على أكثر من 18 جائزة ورشح لجائزة البافتا البريطانية، كما حصلت على جائزة “آى دبليو سى للمخرجين”، خلال الدورة الرابعة عشر من المهرجان السينمائي الذي يقام في دولة الإمارات.

وأما الفيلم الذي تشارك به هيفاء بعنوان في هوليود فهو بعنوان ” Mary Shelley”، يروى قصة حب تندلع بين الكاتبة مارى شيلى، والشاعر بيرسى بيش شيلى.

حيث عُرض فيلم ” مارى شيلي ” لأول مرة بمهرجان تورونتو السينمائي الدولي، في كندا في 9 سبتمبر، وعرض خلال الدورة الأخيرة لمهرجان دبي السينمائي الدولي، والذي أقيم في شهر ديسمبر، وتساهم في بطولة هذا الفيلم، ميسى وليامز، بطلة المسلسل الشهير ” Game of Thrones “، وسيعرض فيلم ” مارى شيلى” في السينمات العالمية.