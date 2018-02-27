” قطان ” يشكر خادم الحرمين لتعيينه وزيرا للدولة لشؤون الدول الأفريقية
قدّم سفير المملكة بجمهورية مصر العربية سابقاً، أحمد بن عبدالعزيز قطان، أسمى آيات الشكر والولاء والعرفان، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” ، لتعيينه وزيراً للدولة لشؤون الدول الأفريقية.
وقال ” قطان ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” إنه من دواعي الفخر والاعتزاز أن أرفع إلى المقام السامي الكريم سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أسمى آيات الشكر والولاء والعرفان، على ثقته الغالية بتعييني وزيرًا للدولة لشئون الدول الإفريقية ” .
وأضاف: ” أدعو الله عز وجل أن يوفقني في حمل أمانة المسئولية لتعزيز مسيرة الإصلاح الخيّرة التي بدأها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين سيدي الأمير محمد بن سلمان، ولترجمة تطلعات القيادة الرشيدة لمزيد من العمل وبذل الجهد المخلص لمواكبة الإنجازات وخدمة الوطن ” .
كما وجه رسالة إلى مصر، قائلاً : ” أما مصر الغالية، فستبقى في قلبي أينما كنت، بل في وجدان كل سعودي وعربي، ومن شرب من مياه النيل حتمًا سيعود لها يومًا. وستبقى العلاقات السعودية المصرية عميقة ومتشابكة ” .
تركي بن خالد القصيبي[ عدد التعليقات: 258 ] نشر منذ 13 دقيقة
ماشاء الله تبارك الله وبالتوفيق ياقطان ,,,, انا شفت مقطعك يوم تسكت المندوب القطري في اجتماع لكن والله العظيم انت من الناس الي تستاهل بأن الحكومة تثق فيك وكلمة تستاهل التقدير قليلة بحقك والله يكثر من امثالك (يامعالي السفير – يامعالي الوزير) …………………………… ابنك/ تركي بن خالد القصيبي .