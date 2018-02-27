” قطان ” يشكر خادم الحرمين لتعيينه وزيرا للدولة لشؤون الدول الأفريقية

عادل الحربي (صدى):

قدّم سفير المملكة بجمهورية مصر العربية سابقاً، أحمد بن عبدالعزيز قطان، أسمى آيات الشكر والولاء والعرفان، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” ، لتعيينه وزيراً للدولة لشؤون الدول الأفريقية.

وقال ” قطان ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” إنه من دواعي الفخر والاعتزاز أن أرفع إلى المقام السامي الكريم سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أسمى آيات الشكر والولاء والعرفان، على ثقته الغالية بتعييني وزيرًا للدولة لشئون الدول الإفريقية ” .

وأضاف: ” أدعو الله عز وجل أن يوفقني في حمل أمانة المسئولية لتعزيز مسيرة الإصلاح الخيّرة التي بدأها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين سيدي الأمير محمد بن سلمان، ولترجمة تطلعات القيادة الرشيدة لمزيد من العمل وبذل الجهد المخلص لمواكبة الإنجازات وخدمة الوطن ” .

كما وجه رسالة إلى مصر، قائلاً : ” أما مصر الغالية، فستبقى في قلبي أينما كنت، بل في وجدان كل سعودي وعربي، ومن شرب من مياه النيل حتمًا سيعود لها يومًا. وستبقى العلاقات السعودية المصرية عميقة ومتشابكة ” .