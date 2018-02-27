بلدي بني حسن يناقش المشاريع الجديدة والمتعثرة

سعيد العجل(صدى):

عقد المجلس البلدي في محافظة بني حسن جلسته بدورته الثالثة برئاسة الاستاذ فراج احمد الصغير رئيس المجلس البلدي ونائب رئيس المجلس الاستاذ احمد جارالله وبحضور كافة الأعضاء ومدير قسم المشاريع بالبلدية المهندس فهد الغامدي.

واستعرض المجلس العديد من المشروعات القائمة والمستقبلية حيث تم مناقشة تعميم وزير البلدية بشأن برنامج تقييم تظام المجالس ولوائحه التنفيذية وقرار الموافقة على لائحة رسوم الخدمات البلدية كما تم مناقشة المشاريع الجديدة والمتعثرة مع مدير قسم المشاريع بالبلدية.

وأكد المجلس على جميع أصحاب المؤسسات بالتقيد بالتنفيذ بالوقت المحدد بالعقد مع ضرورة توجيه الإنذارات على كافة المتأخرين منهم و حثهم على سرعة الإنجاز للمشروعات المتأخرة وأشار رئيس المجلس البلدي أن المجلس البلدي يتلقى اقتراحات وشكاوى المواطنين مؤكداً استعدادية المجلس البلدي لتلقي جميع الملاحظات والاستفسارات التي من شأنها تطوير محافظة بني حسن