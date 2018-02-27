” الغذاء والدواء ” تلغي تسجيل 4 مستحضرات تحتوي على المادة الفعالة (Clopidogrel)

عادل الحربي (صدى):

تحذير 4 منتجات موقع.jpgألغت الهيئة العامة للغذاء والدواء تسجيل أربعة مستحضرات، لعدم تكافؤ اثنين منها حيوياً مع المستحضر المرجعي، وعدم تسويق آخرَين لمدة تزيد على سنتين.

وقال المدير التنفيذي للتوعية والإعلام في الهيئة الصيدلي عبدالرحمن السلطان: ” ضمن الدراسات التي تقوم بها الهيئة العامة للغذاء والدواء بشكل سنوي لمتابعة المستحضرات بعد التسويق بهدف التحقق من فعالية الأدوية الجنيسة مقارنة بالمستحضرات المرجعية، راجعت الهيئة المستحضرات الجنيسة المسجلة المحتوية على المادة الفعالة (Clopidogrel)، وتحديد المسجل منها بناءً على طريقة التحليل المعتمدة سابقاً لدراسات التكافؤ الحيوي، ونظراً لتغيّر طريقة التحليل لهذه المستحضرات، وورود عدد من البلاغات التي تفيد بعدم فعالية مستحضر ((Pedovex، أُجريت دراسة تكافؤ حيوي له وفقاً للطريقة الحديثة المعتمدة، وأوضحت نتائج هذه الدراسة عدم تكافؤها مع المستحضر المرجعي “.

وأضاف أن لجنة تسجيل شركات ومصانع الأدوية ومنتجاتها بالهيئة قررت إلغاء تسجيل المستحضرين (Pedovex) و(Cardlet) لعدم تكافؤهما حيوياً مع المستحضر المرجعي وسحبهما من الأسواق، إضافة إلى إلغاء تسجيل مستحضري (Vidapart) و(Clopex) لعدم تسويقهما لمدة تزيد على سنتين.

وتطرق السلطان إلى أن الهيئة خاطبت وكلاء المستحضرات لسحبها من الجهات المستفيدة، كما خاطبت الجهات المعنية لتوجيه من يلزم بسحب المستحضرات في حال وجودها لديها، مؤكدا على مستخدمي المستحضرات الأربعة مراجعة الطبيب المعالج بشكل فوري.