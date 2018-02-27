بعد نجاته من الموت 7 مرات.. ” البراهيم ” يعين بمجلس الشورى

علي القحطاني (صدى):

صُدرت أمس الإثنين، مجموعة كبيرة من الأوامر الملكية بالمملكة، وشملت إعفاءات وتعيينات عديدة، وحظي ” نبيه بن عبدالمحسن البراهيم ” ، بالتعيين في مجلس الشورى، الذي ناضل الإرهاب في العوامية، شرق المملكة، بكل شجاعة، وتعرض لسبعة اعتداءات إرهابية، آخرها محاولة اغتياله ونجاته من الموت.

وتعرض لرصاصتين من إرهابي، إحداهما اخترقت ظهره، والأخرى أصابت ركبته؛ ليدخل في دوامة العلاج مدة عام كامل، حتى إنه لا يزال يتلقى العلاج في مستشفى “مايو كلينك ” ، في مدينة روشستر في ولاية مينسوتا، في الولايات المتحدة، وكان يَشغل البراهيم عضوًا، للمجلس البلدي بمحافظة القطيف.

وقص ” البراهيم ” سبع محاولات إرهابية؛ للاعتداء عليه، فحرقوا المكتب الهندسي الخاص به، في مقر بلدية العوامية، بجميع محتوياته، وتم إطلاق الرصاص على منزله، وأسرته بداخله، كما أطلق الرصاص على سيارة، كانت واقفة أمام المنزل، و تم محاولة إحراق منزله، من الخارج بإحراق محطة كهربائية فرعية؛ لصيقة بسور المنزل في منتصف الليل، وتكرر الهجوم، حين تم تكسير أسوار، وتخريب مزرعة والده في العوامية بالكامل.

واستكمل كلامه: ” في مساء 9 مارس 2017م، تم محاولة اختطافي شخصيًا أثناء عبوري بالسيارة، أحد الشوارع البعيدة نسبيًا عن العمران، وعند فشل المحاولة تحول الأمر إلى محاولة اغتيالي، فنجوت منها بفضل من الله، وما زلت أتلقى العلاج الطبي في الولايات المتحدة الأميركية؛ بسبب أضرار الرصاص، الذي أدى إلى كسر معقد في عظمة الركبة ” .

وتابع ” البراهيم ” قصص كفاحه، في مساء 9 مارس 2017م، تم محاولة اختطافي شخصيًا أثناء عبوري بالسيارة، أحد الشوارع البعيدة نسبيًا عن العمران، وعند فشل المحاولة تحول الأمر إلى محاولة اغتيالي، فنجوت منها بفضل من الله، وما زلت أتلقى العلاج الطبي، في الولايات المتحدة الأميركية؛ بسبب أضرار الرصاص، الذي أدى إلى كسر معقد في عظمة الركبة.