لاعب أتلتيكو يوضح سبب انتقاله للدوري الصيني

ماجد محمد(صدى):

أوضح لاعب أتلتيكو مدريد، البلجيكي يانيك كاراسكو، الدافع وراء انتقاله إلى الدوري الصيني عبر الانضمام لنادي داليان الصيني.

وقال كاراسكو، إن السبب وراء انتقاله هو معرفته بالمشروع الضخم الذي تموله شركة ” واندا ” ، شريكة أتلتيكو، والتي كانت تمتلك النسبة الأكبر من أسهم نادي العاصمة الإسبانية، سابقًا.

وتابع: ” أدرك جدية شركة واندا من خلال عملنا معها لسنوات طويلة في أتلتيكو، وأعرف أنهم مهتمون بالارتقاء بنادي داليان، لذلك فضلت خوض هذا التحدي الجديد ” .

وفيما يتعلق بالدوري الصيني، قال: ” الدوري الصيني تطور كثيراً، وأصبح يضم كفاءات مميزة على مستوى كرة القدم العالمية، أمثال المدرب الإيطالي فابيو كابيلو، والنجوم هالك ولافيتسي، وصديقي أكسل فيتسل، وهذا ما شجعني أكثر على الانتقال إلى داليان ” .