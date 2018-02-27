إحالة صحفي مغربي إلى الجنايات في تهم اتجار بالبشر وجرائم جنسية

مليكة فؤاد(صدى):

تمت إحالة توفيق بوعشرين، مدير نشر صحيفة ” أخبار اليوم ” المغربية، إلى غرفة الجنايات بعد توجيه عدة اتهامات له تتعلق بالاتجار بالبشر وجرائم جنسية أخرى.

كشفت السلطات المغربية، عن إحالة توفيق بوعشرين مدير نشر صحيفة ” أخبار اليوم ” المغربية، إلى غرفة الجنايات في حالة اعتقال لمحاكمته من أجل الاشتباه في اتكابه لـ ” جنايات الاتجار بالبشر وجرائم جنسية أخرى ” .

وأوضحت السلطات المغربية، أنه تم استجواب بوعشرين بحضور دفاعه الذي رفض التهم الموجهة إلىه، مشدداً على عدم وجود أي أشرطة تدين موكلها.

وشملت الاتهامات: ” جنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق التهديد بالتشهير، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب، و التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل ” .