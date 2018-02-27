نائب وزير العدل يشكر القيادة على الثقة الملكية

سعيد العجل(صدى):

رفع الشيخ سعد بن محمد السيف شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، ولولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، -حفظه الله- على صدور الأمر الملكي بتعيينه نائباً لوزير العدل بالمرتبة الممتازة.

وأكد الشيخ السيف أن هذه الثقة الملكية ستكون خير دافع له لبذل المزيد من الجهود نحو تحقيق أهداف الوزارة ومبادراتها لتطوير المرفق العدلي، والذي يشهد يوماً بعد يوم تقدماً ملموساً على كافة الأصعدة بقيادة معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.

يذكر أن الشيخ سعد السيف حاصل على شهادة البكالوريوس في الشريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وشهادة الماجستير من المعهد العالي للقضاء، وعمل قاضياً في المحكمة العامة بالرياض، ومحكمة الاستئناف بمنطقة الجوف، ورئيساً لمحكمة الأحوال الشخصية بالرياض.