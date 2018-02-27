مصر تطالب ” بي بي سي ” بالاعتذار فورا نتيجة ” خطأ مهني فادح “

القاهرة(صدى):

وصفت الهيئة العامة للاستعلامات بمصر، ما نشرته الإذاعة البريطانية ” بي بي سي ” عن اختفاء مواطنة مصرية تدعى ” زبيدة ” قصرياً عبر فيلماً وثائقياً، بـ ” الخطأ المهني الفادح ” ، مؤكداً افتقاده للقواعد المهنية والصحفية.

وطالبت الهيئة في بيان لها، مساء أمس، الهيئة بالاعتذار فوراً عن ما تم نشره وأن تأخذ في الاعتبار ملاحظات وانتقادات البيان الخاص بما ذكره التقرير، واتخاذ كل ما هو لازم من إجراءات مهنية وإدارية لتصحيح ما ورد به من أخطاء وتجاوزات.

وأوضحت الهيئة، أن المواطنة زبيدة ظهرت مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج ” كل يوم ” وظهر من حديثها أنها تعيش في أجواء أسرية طبيعية، ما ينفى صحة تقرير هيئة الإذاعة البريطانية.

يذكر أن ” بي بي سي ” كانت قد نشرت فيلماً وثائقياً يحمل عنوان ” سحق المعارضة في مصر ” ، قد زعم اختفاء المواطنة المصرية زبيدة قصرياً، وتعرضت إلى التعذيب من قبل السلطات المصرية، الأمر الذي نفته في برنامج ” كل يوم ” .