قلب دفاع روسيا يتلقى ضربة موجعة قبل مونديال 2018

نواف السالم(صدى):

يبدو أن لعنة الأخضر حلت على روسيا قبل مواجهته في مونديال 2018، حيث لاحق المنتخب الروسي ضربتين موجعتين خلال الـ 7 أيام الماضية.

وضربت الإصابات قلب دفاع روسيا، حيث تأكد غياب ثنائي قلب الدفاع عن نهائيات كأس العالم المقبلة بسبب التعرض لقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وأعلن نادي سسكا موسكو الروسي،عن غياب فيكتور فاسين عن المونديال المقبل كما ينتظر أن يتواصل غيابه حتى نهاية سبتمبر المقبل، بجانب غياب المدافع الآخر جورجي دجيكيا الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي.

يجدر الإشارة إلى أن روسيا تتواجد ضمن المجموعة الأولى مع مصر والسعودية وأوروغواي ويلعب الأخضر في المواجهة الافتتاحية أمام المنتخب الروسي المستضيف يوم 14 يونيو.