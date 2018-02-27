رصد طائرات استطلاع أمريكية تحلق فوق الحدود الروسية

واشنطن(صدى):

كشف مرصد ” CivMilAir ” المتخصص في متابعة حركة الطيران الحربي، أن طائرتي استطلاع أمريكيتين، قامتا بطلعات استطلاع فوق الحدود الروسية.

وأوضحت أحد المصادر، في المرصد، أن طائرة استطلاع من نوع EP-3 Aries تحمل رقم ” 157326 ” ، أقلعت من قاعدة جوية في جزيرة كريت اليونانية، وحلقت لمدة ساعات فوق سواحل شبه جزيرة القرم، وإقليم كراسنودار.

وذكر أيضًا، أن طائرة بلا طيار أمريكية، من نوع RQ-4A Global Hawk تحمل رقم ” 2043- 10 ” ، انطلقت من قاعدة جوية في جزيرة سيسيليا، حلقت على طول سواحل القرم.

ويجدر الإشارة إلى أن سلاح الجو الروسي، اعترض أكثر من مرة طائرات عسكرية أمريكية، حلقت فوق الحدود الروسية، كما دعت وزارة الدفاع الروسية الولايات المتحدة، إلى التوقف عن القيام بمثل هذه الطلعات، إلا أن البنتاجون رفض ذلك.