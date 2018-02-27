لاعب النصر السابق يتألق مع سيدني الأسترالي

ماجد محمد(صدى):

واصل اللاعب البولندي، أدريان ميرزيفيسكي، المحترف السابق في صفوف النصر، تألقه مع فريق سيدني الأسترالي.

وحصل اللاعب على لقب لاعب الأسبوع في الدوري الأسترالي، بعد تألقه في المباراة التي جمعت فريقه وفريق ويسترن سيدني في الجولة الحادية والعشرين من منافسات الدوري الأسترالي.

وقاد لاعب النصر السابق، فريقه للفوز في ديربي مدينة سيدني بتسجيله هدفين من أصل ثلاثة أهداف اجمالي ما سجله فريقه في مرمى المنافس، لتنتهي المباراة بنتيجة ثلاثية مقابل هدف.

وأحرز ” ميرزيفيسكي ” الهدف الأول في الدقيقة 44 عن طريق تسديدة قوية سكنت شباك حارس ويسترن سيدني، وفي الشوط الثاني، أضاف هدف التقدم لفريقه عند الدقيقة 55.