المعارضة السورية تنفي الادعاءات الروسية بقصف الممرات الإنسانية بالغوطة الشرقية

دمشق(صدى):

نفت المعارضة السورية، اليوم الثلاثاء، الادعاءات الروسية بقيام المسلحين بقصف الممرات الإنسانية في الغوطة الشرقية.

وكان الجيش الروسي، قال أن المدنيين لا يستطيعون مغادرة الغوطة الشرقية لدمشق بسبب قصف الممر الآمن بقذائف الهاون من جانب المسلحين.

وجدير بالذكر إنه كان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أعلن، أمس الإثنين، في كلمة ألقاها في اجتماع لهيئة وزارة الدفاع الروسية، عن هدنة إنسانية يوميًا في الغوطة الشرقية، اعتبارًا من 27 فبراير، في الفترة ما بين الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرَا.