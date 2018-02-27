تصرفات احذريها في شهر العسل

متابعات(صدى):

هناك الكثير من النصائح التي يجب أن تلتزمي بها في شهر العسل، حتى تكون فترة متميزة لا تُنسى. ولكن ماذا عن الأمور التي لا يجب أن تفعليها حتى لا تكدّر صفوكما؟

عدم الإفراط في الأنشطة

شهر العسل يأتي بعد فترة عصيبة مليئة بالمهام لتحضير بيت الزوجية وحفل الزفاف وما إلى ذلك من تلك الأمور المتعبة، فيفضّل وضع خطة للاسترخاء على أحد الشواطئ، والتمتع بسبل الرفاهية مثل السبا، وعدم التورط في أنشطة كثيرة ومجهدة.

لا تؤجّلي خططك لوقت الوصول

على الرغم من أن المنتجعات لديها الكثير من الأنشطة والرحلات التي تناسب العروسين، التخطيط المسبق يضمن إجازة منظّمة وعدم حدوث مشاكل غير متوقعة.

لا توفّري المال على حساب المتعة

إن كان الفندق الذي ستقيمين فيه حفل الزفاف يشمل الإقامة لعدة أيام، فلا تستسلمي لفكرة توفير المال على حساب متعتك، استغلي الأيام التي يوفرها لكِ الفندق، ثم توجهي إلى مكان آخر يتمتع بالمناظر والأنشطة التي ترغبين في التمتع بها في شهر العسل.

لا تشتري مستحضرات التجميل من منتجع شهر العسل

قبل التوجه للمنتجع الذي ستقضين فيه شهر العسل، تحققي جيداً من مستحضرات التجميل خاصتك، مثل: كريم واقي الشمس، كريمات الترطيب، وغيرها.. فعلى الرغم من توفر تلك المستحضرات في المنتجعات، ستكلفك أموالاً أكثر بكثير من المعتاد.