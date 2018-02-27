” الإحصاء ” 79 ألف مواطن معاق بسبب الحوادث المرورية

علي القحطاني(صدى):

صرحت الهيئة العامة للإحصاء، أن 79.5 ألف مواطن معاق، حصلت لهم الإعاقة؛ بسبب حوادث مرورية، كما أشار إلى أن نسبة انتشار الإعاقة ذات الصعوبة البالغة، بين المواطنين بلغت 2.9% من إجمالي عدد السكان، و7.1%نسبة انتشار الإعاقة، ذات الصعوبة الخفيفة.

وكشفت الهيئة في تقريرها، الصادر حديثًا، عن نتائج مسح ذوي الإعاقة في 2017، وأوضحت أن هؤلاء المعاقين، يعانون صعوبات متفاوتة، مثل ضعف البصر، وضعف السمع، وصعوبة في المشي والحركة، وصعوبة في التواصل أو التفاهم مع الآخرين.

ووفقًا للتقرير، أن 26.4 ألف معاق سعودي، يعانون صعوبة واحدة من الصعوبات المذكورة، فيما يعاني 53.1 ألف من صعوبات، مشيرًا إلى أن عدد المواطنين المصابين بإعاقة بلغ 1.4 مليون، 21.3% منهم تعود أسباب إعاقاتهم إلى أسباب خلقية، و47.5% إلى أسباب مرضية، و3.1% لأسباب متعلقة بالولادة، و1.4% لأسباب متعلقة بالحمل، و3.2% بسبب حوادث سير، أما النسبة المتبقية فبسبب حوادث أخرى ولأسباب أخرى.