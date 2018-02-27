مساعدة المدير العام تدشن مشروع الرياضيات عالمي الممتع بالثانوية السابعة والخمسين

تركية البدر(صدى):

دشنت مساعدة مدير عام التعليم للشؤون التعليمية بمنطقة مكة المكرمة الدكتورة آمنة محمد الغامدي مشروع الرياضيات عالمي الممتع وذلك بالثانوية السابعة والخمسين التابعة لمكتب تعليم وسط مكة وذلك يوم الاثنين الموافق ١٠ / ٦ / ١٤٣٩هـ . نفذته معلمة الرياضيات بدرية الزهراني

بالتعاون مع طالبات الصف الثالث ثانوي علمي وبعضاً من طالبات الصف الثاني ثانوي علمي بقيادة قائدة المدرسة نوف النفيعي تحت إشراف مديرة مكتب تعليم وسط مكة غزيل الثبيتي .

استهدف المشروع المعلمات والطالبات في جميع المراحل وذلك بهدف إيجاد بيئة تربوية جاذبة لتعلم الرياضيات وإخراج طالبات طموحات مبدعات في هذا المجال.

هذا وقد صاحب المشروع معرضاً تحت شعار (أروع المتاهات في عالم الرياضيات)، فيما تم عقد ورشة تربوية بعنوان ( أكتشف الرياضيات).