إلغاء حفل بلقيس في القرية العالمية بسبب حملها

أماني الغامدي(صدى):

أعلنت شركة روتانا عن إلغاء حفلة الفنانة بلقيس بسبب عارض صحي، وذلك بعد مشاركتها في حفل محافظة مبارك الكبير بالكويت وعودتها لبيتها في دبي استعدادًا لتوجهها بعد ذلك للعاصمة الإماراتية أبو ظبي يوم 2 مارس المقبل لإحياء حفلها في القرية العالمية، حيث تفاجأ جمهور بلقيس بهذا الإعلان .

حيث أن بلقيس تنتظر قدوم طفلها الأول خلال الفترة المقبلة، وكانت طوال فترة حملها تسافر لإقامة الحفلات والاشتراك وتلبية كل التزاماتها التي كانت قد اتفقت عليها مسبقًا قبل علمها بخبر حملها، ولكن يبدو أن هذا بدأ يؤثر عليها وعلى صحة جنينها ما جعل طبيبها يأمرها بالتزام الراحة التامة في البيت حتى موعد ولاتها، ما اضطرها لإلغائها الحفل.

والجدير بالذكر أن بلقيس احتفلت بزفافها على رجل الأعمال سلطان عبد اللطيف في 30 ديسمبر 2016، بحفل كبير، أقيم في برج خليفة وظل حديث الساعة لفترة طويلة، وكان من المفترض أن ترتدي فيه بلقيس فستاني زفاف إلا أن أحدهما والذي صممه لها المصمم اللبناني نيكولا جبران تعرض للتلف، وكان الآخر مرصعا بعدد كبير من الماسات، وحضر الحفل عدد كبير من نجوم الغناء في الوطن العربي كان من بينهم الفنانة أحلام وشيرين عبد الوهاب التي غنت لها في هذا اليوم.