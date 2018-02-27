بالفيديو.. ” الجوازات ” تكشف عن خدمة جديدة للنساء

عادل الحربي (صدى):

كشفت المديرية العامة للجوازات عن خدمة جديدة للمرأة، تتمثل في إمكانية إصدار أو تجديد الجواز الخاص، وعمل تصريح السفر دون وسيط شرط أن يكون لديها حساب شخصي في ” أبشر ” .

وقالت أحد منسوبي الجوازات في شرحه للخدمة في مهرجان الجنادرية 32: ” الآن بإمكان المرأة إصدار أو تجديد الجواز الخاص بها بنفسها وعمل تصريح سفر لنفسها شرط أن يكون لديها حساب شخصي في أبشر، بعد أن يمنحها ولي أمرها تفويض بهذا عن طريق نظام أبشر أيضا.